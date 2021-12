Jau e Alavontê se apresentam em Salvador

O cantor Jau e o movimento Alavontê, formado por Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo casé, apresentam-se no Barra Hall, em Salvador, no dia 26 (sábado), às 22h, e prometem apresentações especiais para os soteropolitanos.

Jau abre a noite tocando músicas que marcaram sua carreira, como Flores na Favela, Cidade dos Poetas e Do Jeito Que Seu Nego Gosta.

Em seguida o Alavontê comanda a noite com um repertório que revisita os grandes sucessos do Axé Music, além de canções criadas para as apresentações, como Fique Alavontê, Lê Fulerê e Terça que é Sexta, que farão parte do CD e do DVD, com lançamento previsto para o segundo semestre deste ano.

