Jau 'abre o verão' com show no Armazém Hall em novembro

Os cantor Jau irá se apresentar na próxima sexta-feira, 1º de novembro, a partir das 21h, no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico. Além dele, o evento "Vem Verão" ainda contará com show do carioca Jorge Vercillo.

Para o show, o artista baiano promete balançar o público com sua batida percussiva afro-baiana e embalar grandes hits que marcaram sua carreira, como "Café com Pão", "Amar É Bom" e "Vixe Mainha".

As entradas estarão a venda nas lojas do Pida (Shopping Salvador e Piedade), nos Balcões de Ingressos, na loja Armazém Tickets (Salvador Norte Shopping), pelo Sympla ou na bilheteria do local.

O evento contará com área vip Open Bar (Gin Beefeter, vodka Absolut, espumante, água, refrigerante e cerveja Petra).

