Jards Macalé relembra sucessos da carreira com dois shows gratuitos

Acompanhado apenas por um violão, o cantor e compositor Jards Macalé faz duas apresentações gratuitas em São Paulo nesta quinta, 21, e sexta-feira, 22. Ele apresenta o show do disco 'Jards Macalé Ao Vivo', lançado em 2015, em comemoração aos 50 anos de carreira, no palco do Itaú Cultural. O repertório traz parte do extenso trabalho do artista, incluindo canções clássicas, como 'Gotham City', apresentada no IV Festival Internacional da Canção, em 1969.

A vasta produção musical de Macalé é marcada por parcerias com Vinicius de Moraes, Torquato Neto e Moreira da Silva, e até a produção do álbum duplo 'Banquete dos Mendigos' (1974), que tem participação de nomes como Paulinho da Viola, Gal Costa, Jorge Mautner, Milton Nascimento, Chico Buarque e Dorival Caymmi.

A entrada do show é gratuita, e a distribuição de ingressos para o público preferencial acontece duas horas antes do espetáculo; para o público não preferencial, ocorre uma hora antes. O local tem capacidade para 247 pessoas.

