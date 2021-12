Jaques Morelenbaum homenageia grandes nomes da MPB

Com 40 anos de carreira, 50 álbuns produzidos e participação em outros 700, só agora Jaques Morelenbaum lança seu primeiro disco solo. "Eu brinco com os meus amigos que estava me preparando para esse momento", tenta justificar, com humildade, o renomado violoncelista, arranjador e compositor o tempo necessário para a maturação de seu trabalho mais autoral.

Mais adiante, na conversa por telefone, outra razão surge. "Minha vida foi uma sequência de convites irrecusáveis, com meus ídolos me chamando para tocar. E isso podia ser uma boa desculpa para ir adiando meu projeto solo, por outro lado pode ser uma razão muito plausível", contou .

Não tão solo assim, Saudade do Futuro, Futuro da Saudade é fruto do CelloSam3aTrio, grupo instrumental que está na estrada desde 2004, agregando o violonista Lula Galvão e o baterista e percussionista Rafael Barata, que substituiu em 2007 Marcelo Costa, companheiro de Morelenbaum na banda A Barca do Sol (1973 - 1981).

"O CelloSam3aTrio hoje é minha prioridade. O Lula e o Rafael estão muito empolgados também. A gente toca junto há dez anos. O melhor ensaio é a performance, é o concerto, quando você confronta aquilo tudo que você vai preparando com o olhar das pessoas, a reação das pessoas, ali você vê o que funciona, o que não funciona".

Seguindo a essência do grupo, o repertório do disco recém-lançado homenageia grandes nomes da música brasileira. O trio apresenta sua releitura de Tom Jobim (Outra Vez e Retrato em Branco e Preto, parceria do maestro com Chico Buarque), Caetano Veloso (Coração Vagabundo), Gilberto Gil (Eu Vim da Bahia), João Donato (Sambou... Sambou), Carlos Lyra e Vinicius de Moraes (Você e Eu).

"São músicas que eu gosto de ouvir e tocar e que o povo vai gostar de ouvir. Por acaso, acabou evidenciando esses mestres com os quais tive a chance de aprender o samba", diz o violoncelista que por 10 anos acompanhou Tom Jobim.

Tim-tim por Tim-tim (Haroldo Barbosa / Geraldo Jaques) entrou no álbum para lembrar a importância de João Gilberto para Morelenbaum. "O centro da questão do CelloSam3aTrio é tentar fazer com o cello o que o João Gilberto faz com a voz. Eu elegi o João Gilberto como minha escola de samba e elegi uma série de outros mestres como minha escola de música, tantas escolas que a gente vai ingressando assim vida a fora".

E a admiração pelo baiano de Juazeiro continua: "Aquela gravação do João Gilberto de Eu Vim da Bahia, do seu álbum branco, de 1973, eu escrevi ele como uma música erudita é escrita, mas do jeito que o João faz. E no disco eu leio essa partitura como eu leria Bach or Beethoven".

Outra novidade do repertório do trio é Receita de Samba, de Jacob do Bandolim, que entrou no disco por sugestão de Lula Galvão, que assina o samba em três Abaporu. Seguem a fila de inéditas Fla x Flu, de Luizão Paiva, e duas de Morelenbaum, Ar Livre e Maracatuesday, composição "engavetada" desde a época A Barca do Sol.

"CelloSam3aTrio é nova voz no mundo. O maracatu sob a bruma rítmica do romantismo profundo de Jaquinho é o segredo do segredo. O samba ternário de Lula é a felicidade da música dos músicos (há músicas que são só dos ouvintes)", sintetiza Caetano Veloso na apresentação do disco.

Violoncelo



Para Jaques Morelenbaum, tudo na vida é uma questão de eleição. As que fez, conduziram o filho de maestro e pianista para a música popular.



"Eu estudava piano há 6 anos e elegi o violoncelo aos 12, na maior inocência, em um passeio de carro. Era um dos instrumentos e talvez a maior paixão do Villa Lobos, que por acaso é o nosso maior compositor de todas as épocas. Eu segui nessa trilha aí e fui começando a descobrir a música popular brasileira e a perceber a paixão que o Villa-Lobos tinha pelo violoncelo, que ele espelhou na continuidade histórica da música brasileira".



Reverenciando o criador, Morelenbaum não esquece os méritos da criatura. "O cello é lindo, sua sonoridade é muito humana, melancólica e também tem um poder de agressividade, tem muito do caráter humano. Eu adoro os graves, não é à toa que adoro o violoncelo e falo com essa voz assim".

adblock ativo