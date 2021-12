Uma japonesinha de 9 anos virou uma sensação no YouTube tocando guitarra. Hábil nas cordas do instrumento, a garota arrasa no cover de "Scarified" do grupo Racer X. O vídeo, feito quando ela tinha 8 anos, já superou 1.1 milhão de visualizações.

Lisa X usa o perfil no Facebook para publicar fotos com sua guitarra, além de falar sobre música e metal. Entre suas influências, ela lista Guthrie Govan e Paul Gilbert.

Giovanna Castro Japonesinha tocando guitarra vira sensação no YouTube

