Uma das atuais revelações do cenário pop brasileiro, o cantor paulistano Jão fará sua estreia na capital baiana. O artista se apresentará nesta sexta-feira, 5, no palco do Teatro Sesc Casa do Comércio, na avenida Tancredo Neves, a partir das 21h.

Ele cantará músicas do primeiro álbum, "Lobos", lançado em agosto. No CD, o paulistano interpreta sucessos como "Imaturo", "Vou Morrer Sozinho", "Ainda Te Amo" e "Ressaca".

Os ingressos, que já estão à venda, variam entre R$ 45 e R$ 130 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou por meio do site Ingresso Rápido.

Caíque Carvalho | A TARDE BA | Foto: Divulgação Jão realiza show pela primeira vez em Salvador nesta sexta-feira

Caíque Carvalho | A TARDE BA | Foto: Divulgação Jão realiza show pela primeira vez em Salvador nesta sexta-feira

adblock ativo