Jammil se apresenta na Feira da Cidade neste domingo

A primeira edição do “Projeto Vamos Ver o Pôr do Sol” na Feira da Cidade acontece neste final de semana, 20 e 21, com apresentação da banda Jammil, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

O evento reúne música, gastronomia, manufatura, vinil e programação infantil. O show acontece do domingo, 21, a partir das 16h, aproveitando o embalo do pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos.

A Feira da Cidade funciona das 10h às 20h, nos dois dias.

