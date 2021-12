Jammil realiza 'Natal do Humaitá'

Para comemorar o Natal em grande estilo, a banda Jammil fará uma apresentação com show gratuito no dia 25 de dezembro na Ponta do Humaitá, na Cidade Baixa. Nomeado de "Natal do Humaitá", o evento é a última edição do projeto "Vamos ver o pôr do sol" do cantor e está previsto para começar às 16h30.

Na ocasião, Jammil irá subir ao palco acompanhado pelo coral infantil da Legião da Boa Vontade (LBV), além de um quarteto de cordas comandado por Luciano Calazans.

O projeto também contará com uma feira gastronômica, das 10h às 20h, decorações temáticas e campanha de arrecadação de brinquedos.

