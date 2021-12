Jammil lança nova música de trabalho nesta quinta

A nova música de trabalho do Jammil, Dançando na Garoa, começa a tocar nesta quinta-feira, 25, nas principais rádios do País. Esta é a terceira música do grupo que vai parar nas novelas da Rede Globo.

"O que tentei propor na canção Dançando na Garoa é a ideia de alegria em qualquer momento ou situação. Curtir a saudade, enxergar o lado bom das coisas, está sereno e leve ao longo da vida", explica o cantor Levi Lima, que divide a composição da música com Rubem Tavares.

Dançando na Garoa faz parte da trilha sonora da novela Amor à Vida.

Ouça a música do Jammil:

<VIDEO ID=1342264/>

adblock ativo