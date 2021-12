Jammil antecipa semana do Saco Cheio em Porto Seguro

A banda Jammil e Uma Noites vai comandar a festa na terça-feira, 25, na Arena Axé Moi, em Porto Seguro. O show vai marcar o começo da programação da semana do Saco Cheio, nome popular da temporada em que milhares de estudantes viajam pelo País como uma das celebrações pela formatura do ensino médio.

No show, que terá como tema "Jammil é da Paz", terá início às 22 horas, e a cor "oficial" do evento é o branco. Levi Lima e Manno Góes vão animar o público com as músicas que fazem parte da trajetória da banda. No repertório, não vão faltar sucessos, como "Milla", "Praieiro", "Tchau, I Have To Go Now", "Acabou", "É Verão", "Minha Estrela" e "Colorir Papel".

A festa na Arena Axé Moi vai continuar no dia 1º de outubro, com o cantor Tomate, que se apresenta às 22h. Na terça, 2, a Jammil volta para se apresentar às 17h. O Chiclete com Banana vai fechar a festa no dia 11, a partir das 16h. A produção do evento ainda não divulgou o valor dos ingressos.

