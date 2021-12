James Taylor lidera parada americana pela 1ª vez em 50 anos

Pela primeira vez em quase cinquenta anos de carreira, um álbum do músico de folk rock James Taylor alcançou o primeiro lugar no ranking americano dos melhores discos.

O novo álbum do cantor de 67 anos, "Before this world", lançado em 15 de junho, lidera a parada de sucessos da revista Billboard, com 98.000 unidades vendidas (incluindo downloads e streaming), de acordo com o instituto Nielsen Music.

O primeiro álbum de Taylor foi lançado em 1968, e 11 de seus álbuns estiveram entre os 10 melhores, mas nenhum tinha alcançado o primeiro lugar.

"Before this world", o primeiro álbum inteiramente novo de Taylor desde 2002, marca o retorno ao um folk-rock nostálgico.

O cantor britânico Sting e o violoncelista sino-americano Yo-Yo Ma participaram do álbum.

