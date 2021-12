Jam no MAM volta no sábado ao Museu de Arte Moderna

O Jam no MAM conseguiu fechar patrocínio com a Secretaria de Turismo do Governo do Estado da Bahia e vai ter mais oito edições até o dia 30 de abril. A primeira já será neste sábado, 12, às 18h, no Museu de Arte Moderna.

A banda base da Jam no MAM conta com alguns dos principais nomes da música instrumental baiana, como Ivan Bastos, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Bruno Aranha, Joatan Nascimento e Rowney Scott, e tem a direção artistica de Ivan Huol, que também é baterista do grupo.

O grupo apresenta temas de jazz e de música popular brasileira recheados de improvisação. No final da noite, os anfitriões convidam outros músicos para subir ao palco. O valor para conferir o show é de apenas R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia).

