Jam no MAM volta a se apresentar neste sábado

O projeto Jam do MAM volta a se apresentar neste sábado, 21, na área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), depois de uma pausa por conta do período do Carnaval.

O retorno do grupo, que traz no repertório uma mistura do jazz com ritmos brasileiros, acontece a partir das 18 horas. O ingresso continua com preços populares de R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia).

O Jam no MAM é formanda por Ivan Huol, Ivan Bastos, André Becker, André Magalhães, Rowney Scott, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Orlando Costa, Joatan Nascimento e Bruno Aranha.

adblock ativo