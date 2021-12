JAM no MAM retorna com os encontros musicais neste sábado

Após o patrocínio da Secretaria de Turismo e do Governo da Bahia, o evento Jam no MAM está de volta no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Ba), neste sábado, 19. O encontro, que acontece todos os sábados do mês, na área externa do espaço, começa a partir das 18h e custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).

Na retomada da edição, o evento contará com a performance da banda Geleia Solar, formada por André Becker, Bruno Aranha, Felipe Guedes, Gabi Guedes, Ivan Bastos, Ivan Huol, Joatan Nascimento, Matias Traut, Paulo Mutti e Rowney Scott.

Os músicos prometem um repertório rico em standards do jazz e da música instrumental brasileira, além de um mix de baião, samba, frevo, salsa, blues e swing.

