JAM no MAM recebe Skanibais e Geleia Solar neste sábado

Os ritmos jamaicanos darão o tom da abertura da JAM no MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), neste sábado, 3. O evento vai contar com a participação especial do Grupo Skanibais e da banda Geleia Solar.

As noites da JAM no MAM contam sempre com um repertório de standards do jazz e da música instrumental brasileira.

Os shows acontecem todos os sábados até o dia 12 de maio, na área externa do espaço, a partir das 18h. A entrada custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).

