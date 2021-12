JAM no MAM mantém horário normal na véspera das eleições

Mesmo com alteração no horário de funcionamento dos museus de Salvador neste sábado, 4, e domingo, 5, por causa das eleições, a JAM no MAM mantém o horário normal, das 18h às 21h. Acontecendo sempre aos sábados no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), o projeto completou 15 anos em agosto.

A proposta do evento é seguir à risca o estilo jam session, permitindo a apresentação de músicos que, sem ensaio prévio, tocam pautados pelo tema e a improvisação. Sem esquecer da tradição percussiva da música baiana, outros ritmos da cultura popular local entram no mix, como baião, samba, frevo, salsa, blues e swing. A mistura favorece o desenvolvimento de uma linguagem própria dentro do jazz.

A Banda Base do projeto é formada por Ivan Huol, Ivan Bastos, André Becker, André Magalhães, Rowney Scott, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Jeã de Assis, Joatan Nascimento e Bruno Aranha. Os ingressos custam R$ 6 e R$ 3.

