Jam no Mam inicia temporada 2017 com transmissões online

A Jam no Mam retorna em 2017 com uma temporada de verão com uma novidade para o público que se reúne na "jam session", no Museu de Arte Moderna da Bahia, na Contorno. A banda passa a se chamar banda "Geleia Solar", homenageando o Solar do Unhão.

Toda programação musical do projeto terá direito a transmissões ao vivo durante o mês de janeiro. Os vídeos online poderão ser acessados pelo canal do youtube ou no site da JAM no MAM.

O projeto esse ano também terá patrocínio da CCR Metrô Bahia, por meio da Lei Rouanet, apresentado pelo Ministério da Cultura e Instituto CCR.

