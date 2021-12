JAM no MAM homenageia Zeca Freitas no próximo sábado

A próxima edição da JAM no MAM que acontece neste sábado, 29, na área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), será uma homenagem ao maestro Zeca Freitas. O evento, que terá presença confirmada do músico, também marcará o lançamento do seu novo Songbook (livro de partituras).

Quem ficará responsável por dar as boas-vindas ao público é a banda Geleia Solar, que promete interpretar algumas das principais canções de Zeca, como "Alma Brasileira" e "Vitor". Os interessados no Songbook do artista poderão adquirir pelo preço de R$ 40.

adblock ativo