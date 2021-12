Jam no MAM é suspensa por falta de patrocínio

A Jam no MAM, projeto realizado todo sábado no Museu de Arte Moderna da Bahia há anos, será suspenso temporariamente a partir da próxima semana por falta de patrocínio. Nesse sábado, 2, às 18h, ocorre a última edição do evento neste semestre, que está sem financiamento desde março e tem a previsão de retorno em julho de 2015.

A banda base da Jam conta com músicos reconhecidos na Bahia, como Ivan Bastos, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Bruno Aranha, Joatan Nscimento e Rowney Scott, e tem a direção artistica de Ivan Huol, que também é baterista do grupo. No show, músicas cheias de improvisação e temas do jazz e da música popular brasileira são apresentados. No final, convidados são chamados para subir ao palco para a jam session.

"Desde o início da ideia da Jam enfrentamos um desafio que é captar patrocínio para um projeto contínuo, semanal, ininterrupto", conta Cacilda Povoas, coordenadora de produção da Huol Criações, empresa responsável pela realização das jam sessions. Isso porque a maior parte dos editais públicos prevê apenas financiamento para eventos temporários.

No início da década de 1990, quando foi criada, a Jam no MAM tinha apenas um contrarregra, poucas caixas de som e era feita "com gambiarra de luz", como conta Ivan Huol, e era possível continuar o evento com uma estrutura financeira reduzida. No entanto, a estrutura profissional atual não permite que as apresentações sejam pagas apenas com o dinheiro recebido pela bilheterias com ingressos de R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia).

"Esse é um projeto musical feito com mínimas pretensões, mas que adquiriu um contorno ímpar, por conta da fidelidade do seu público. Não tem sido fácil nossa engenharia para manter o projeto, mas não podemos retroceder", afirma Ivan Huol.

A estrutura do evento envolve equipamentos de som e luz sofisticados, seguranças, brigadistas, monitores de trânsito, banheiros químicos, bancos e toldo para comportar o público de mil e trezentas pessoas que, em média, frequentam todo sábado a Jam. A assessoria diz que "como as inscrições para o Fazcultura foram abertas apenas na semana passada, a previsão é de que no mês de julho a Jam Mam volte".

adblock ativo