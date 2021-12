JAM no MAM é cancelada mais uma vez por falta de patrocínio

A Jam no Museu de Arte Moderna (MAM), projeto realizado todo sábado a partir das 18h no Solar do Unhão desde os anos 90, passa por crise financeira e mais uma vez teve uma apresentação cancelada. O evento deste sábado, 4, está suspenso, de acordo com nota enviada pela Huol Criações, empresa responsável pela produção do evento.

Na semana passada, a organização já havia cancelado os encontros semanais por conta da suspensão temporária dos recursos da Bahiatursa para a realização do projeto.

Sem a garantia do valor para pagar todos os custos envolvidos na realização do evento, como equipamentos de som, luz, seguranças, brigadistas, monitores de trânsito, banheiros químicos e bancos, a produção decidiu suspender mais uma vez a jam session.

A expectativa dos organizadores é de que um patrocínio acordado com uma empresa nacional comece em agosto.

A banda base da Jam no MAM conta com alguns dos principais nomes da música instrumental baiana, como Ivan Bastos, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Bruno Aranha, Joatan Nascimento e Rowney Scott, e tem a direção artistica de Ivan Huol, que também é baterista do grupo.

O grupo apresenta temas de jazz e de música popular brasileira recheados de improvisação. No final da noite, os anfitriões convidam outros músicos para subir ao palco. O valor para conferir o show é de apenas R$ 7 (inteira) e R$ 3,50 (meia).

Assista vídeo da Jam no MAM:

