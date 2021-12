Jam no MAM deste sábado é cancelada

A tradicional Jam no MAM, realizada no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), no Solar do Unhão, não acontecerá neste sábado, 19.

Por conta das especulações sobre a possível retomada da greve da Polícia Militar (PM), o MAM-BA suspendeu todas as suas atividades até segunda-feira, 21. Durante este período, o museu permanecerá fechado para os visitantes.

