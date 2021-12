Jam no MAM consegue patrocínios e volta em agosto

A Huol Criações, produtora que realiza a Jam no MAM no Solar do Unhão aos sábados a partir das 18h, garantiu nesta segunda-feira, 4, a volta do evento em agosto. Os sócios realizadores, Ivan Huol (também diretor artístico e baterista da banda base) e Cacilda Póvoas, trabalham o dia 15 deste mês como data para o retorno. O evento foi interrompido no início de julho por falta de patrocínio.

"A gente tem a intenção de voltar no dia 15, mas estamos aguardando a fase final da tramitação do projeto", disse Cacilda.

Para o retorno, o projeto tem a garantia de dois patrocínios, um de uma empresa privada e outro via Faz Cultura, programa do Governo do Estado, e volta a todo vapor com a estrutura que o público está habituado a desfrutar. E ainda tem uma novidade, as primeiras oito jam's serão transmitidas ao vivo pela internet.

Além disso, as sessões continuam sendo apresentadas ao público pela TVE e pela Rádio Educadora aos sábados e domingos a partir da meia noite.

O calcanhar de aquiles

A continuidade tem sido um dos principais desafios dos espaços e eventos culturais de Salvador. Alguns acontecem e não conseguem ser viabilizados ou mantidos para terem sequência, mesmo com sucesso de qualidade artística e de público.

Apenas recentemente, o circuito Sala de Arte apresentou para a população a situação crítica do Cinema do Museu e o risco do seu fechamento. Além da sala no Corredor da Vitória, a direção do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha também revelou ter tido uma redução de público e passar por dificuldades financeiras.

Na música, o Festival Lado BA, que teve edições realizadas no Portela Café e no Cine-Teatro Solar Boa Vista e não conseguiu continuar no ano seguinte, é um exemplo desse mesmo paradigma, que envolve a continuidade do investimento do Estado e de empresas privadas para a realização.

A Jam no MAM foi pensada para ser um evento permanente no calendário cultural da cidade. Seja feriado ou não, a ideia inicial de Ivan Huol e que atualmente permanece com o mesmo sentido, é que o evento aconteça aos sábados de forma ininterrupta.

Essa característica, da continuidade, segundo ele, se tornou o calcanhar de aquiles da Jam no MAM.

"Eu acredito que a JAM tem que ter continuidade, pois ela tem uma utilidade pública na cidade. A questão é que fazer sem recurso é inviável. Esse foi o calcanhar de aquiles. Agora temos que fazer as pessoas voltarem a acreditar que o projeto é realmente ininterrupto e que vai acontecer no Dias das Mães, no Dia dos Pais, nos feriados", afirmou Huol.

Estrutura

A JAM possui uma estrutura complexa, que envolve equipamentos de som e luz sofisticados, seguranças, brigadistas, monitores de trânsito, banheiros químicos e bancos para comportar o público de, em média, mil e trezentas pessoas que frequentam o evento. Por isso, essa estrutura atual não permite que o evento seja pago apenas com o dinheiro recebido pela bilheteria com ingressos de R$ 3,50 (meia) e R$ 7 (inteira) e dependem de patrocínio.

Pôr do sol e improvisação

A banda base da Jam no MAM é formada por músicos experientes e reconhecidos na cena da música instrumental baiana, como Ivan Bastos, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Bruno Aranha, Joatan Nascimento, André Becker, Rowney Scott e Ivan Huol. Eles garantem ao público a apresentação de temas de jazz e da música brasileira recheados de improvisações e participações especiais.

E tudo isso com o cenário do pôr do sol da Baía de Todos-os-Santos e o ambiente do Solar do Unhão, que é uma atração à parte do evento.

Com a volta neste mês de agosto, a expectativa de Huol é a de que cada vez mais músicos participem do evento que, de acordo com ele, é um espaço aberto. "A JAM é um ponto de encontro, é para todos, gosto que os músicos da cidade participem".

