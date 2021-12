JAM no MAM comemora 15 anos com apresentação e lançamentos

Fenômeno raro em Salvador, há 15 anos, a JAM no MAM consegue o feito de reunir um grande público para ouvir música instrumental toda semana no Solar do Unhão. Esse feito ganha agora registro em DVD, CD e show especial para comemorar, amanhã.

Lançados juntos, o CD e o DVD não trazem o mesmo conteúdo, como costuma acontecer. O DVD vem com o documentário de 37 minutos Na Base do Solo, dos cineastas Sofia Federico e Marcos Povoas.



Já o CD JAM no MAM 2013-2014 traz seis faixas autorais dos membros da JAM, gravadas ao vivo. "Na Base do Solo é um minidocumentário sobre como se constrói um músico de jazz aqui em Salvador", conta Ivan Huol, Idealizador e diretor artístico da JAM.



Catalisador de talentos

Ele conta que na JAM grandes músicos surgem ainda jovens, como o guitarrista Felipe Guedes e o saxofonista Joander Cruz. "Felipe é um gênio. Joander veio de Itapetinga, teve uma passagem pela Alemanha e é um prodígio", diz.



Para Ivan, o clima descontraído da JAM é terreno fértil para o surgimento de novos talentos. "Sem dúvida a JAM é um catalisador, uma coisa que dá um empurrão", acredita.

"O fato de ter muito público (1 a 2 mil pessoas por semana), um clima de azaração, você vê seus colegas tocando, eles veem você. Tudo isso estimula as pessoas a querer mostrar seu melhor", nota.



Neste sábado, Ivan Bastos, Ivan Huol, Wadson Calasans, Letieres Leite e seus convidados prometem um show muito especial para o público.

