Jam no Mam acontece neste sábado

Trazendo música instrumental e improvisação jazzística, a banda Geleia Solar realiza neste sábado, 28, mais uma apresentação, reunindo a musicalidade do jazz e as referências rítmicas locais. A apresentação terá início às 18h, na área externa do Solar do Unhão, av. Contorno.

Após a primeira hora de música, o palco poderá receber artistas interessados em trocar experiências com o público e os músicos presentes, de modo improvisado.

Nesta edição, o evento terá financiamento do seu próprio público, recolhido por meio da campanha 'FÃ da JAM', com apoio do Museu de Arte Moderna da Bahia. O público pode participar da campanha através de diversas modalidades, uma delas é a compra do ingresso por R$ 24, pela internet.

Em 2019, o projeto completa 20 anos, formando gerações de músicos experimentados na arte da improvisação jazzística. O valores populares dos ingressos custam entre R$8,00 e R$4,00, disponibilizados na bilheteria local, no dia do evento, a partir das 17h.

