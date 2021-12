Jaloo estreia projeto "TOCA!" nesta sexta-feira

O cantor e compositor paranaense Jaloo, se apresentará nesta sexta-feira, 14, às 20h, no pátio do Goethe-Institut, localizado no bairro do Corredor da Vitória, dando início ao projeto "TOCA!", que acontecerá periodicamente no espaço.

Na ocasião, o artista apresentará canções do seu primeiro álbum, "#1", como "Chuva", "Insight" e "A Dor" sem deixar de fora os seus mais recentes singles como "Céu Azul" e "Say GoodBye".

O evento tem como objetivo promover a música autoral contemporânea brasileira, tornando um local mais um espaço para shows na capital baiana. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma do Sympla, pelos valores que variam entre R$ 20 e R$ 60.

