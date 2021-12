Jairzinho posta vídeo de último trabalho com o pai; confira

Jair Oliveira, filho de Jair Rodrigues, prestou mais uma homenagem ao pai. Ele publicou neste sábado, 10, em seu mural no Facebook, um vídeo do making of do último trabalho que fizeram juntos, "Samba Mesmo", lançado em CD duplo em fevereiro deste ano.

Na sexta-feira, 9, Jairzinho, como é conhecido, agradeceu o apoio e conforto que ele e a família vêm recebendo e postou uma música que fez para o pai, intitulada "O Sorriso", também na mesma rede social.

"Queridos amigos, depois do turbilhão de emoções destes últimos dois dias, ainda não tive tempo de ler todas as milhares de mensagens de apoio e conforto (em meu email, no Facebook, no Instagram, no Twitter, em meu telefone e os inúmeros telegramas que recebi), mas agradeço a enormidade do carinho demonstrado por meu querido pai e por toda a nossa família. Obrigado de coração. Certamente não posso dizer que perdi meu velho. Eu ganhei, para sempre, a glória de ter convivido bem de perto com um ser tão iluminado e musical! A vida segue em frente com muita alegria e com o... Sorriso do Jair!!!", escreveu ele.

Antes de publicar a letra da canção que fez ao pai, referente ao seu sorriso, ele comentou: "Pai, esta canção que acabei de escrever vai para você; esteja o teu 'Sorriso' onde estiver. Te amo pra sempre".

Jair Rodrigues faleceu na quinta-feira, 8, aos 75 anos, vítima de infarto. Ele estava em casa, na região de Cotia, em São Paulo, no momento do ocorrido.

Assista ao vídeo:

Da Redação

