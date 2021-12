Jairzinho compõe música em homenagem ao pai; veja letra

O cantor e compositor Jairzinho usou a arte para imortalizar a saudade que vai sentir do pai, o cantor Jair Rodrigues, morto neste quinta-feira, 8, vítima de um infarto fulminante.

Jairzinho compôs uma música em homenagem a seu pai com o título "O Sorriso". Além do talento e a voz marcante, Jair Rodrigues era conhecido pela sua alegria contagiante.

Veja abaixo a letra de "O Sorriso":

O Sorriso (Jair Oliveira 09/05/14)

É...

A vida é tão frágil

E o tempo é tão ágil

Que a gente nem vê passar

É...

A realidade

Abraça a saudade

E aperta pra sufocar

É...

Aí lá no fundo

O que vale no mundo

É a luz de um Sorriso

É...

Este é o paraíso!

Sorrir é preciso

Pra não se perder a razão do sonhar

Então sorri com força

Sorri com vontade

Sorri pra vida

Pra ela te sorrir de verdade

Sorri com força

Sorri com vontade

Sorri pra vida

Pra ela te sorrir de verdade

Obrigado por teu Sorriso

