Jair Rodrigues morreu vítima de infarto, diz assessoria

O cantor Jair Rodrigues, que morreu nesta quinta-feira, 8, aos 75 anos, foi vítima de um infarto no miocárdio, como informou a assessoria. Ele estava na sauna de sua casa no momento do ocorrido.

Segundo o site "Ego", um carro funerário retirou o corpo do músico de sua casa e o encaminhou para o Instituto Médico Legal (IML) de Cotia, aonde chegou por volta de 13h20 e liberado às 14h50. De acordo com uma funcionária do local, o filho dele, Jair Oliveira (Jairzinho), foi quem esperou a necropsia, de aproximadamente 40 minutos, e cuidou dos papeis para a liberação do corpo.

Em seguida, o corpo do artista foi levado para uma clínica particular em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, para a realização do processo que retarda a deterioração do corpo até o momento do sepultamento, conhecido como tanatopraxia.

Ainda sob informações da assessoria de imprensa de Jair Rodrigues, o velório começa nesta quinta-feira, 8, a partir das 19 horas, na Assembleia Legislativa de São Paulo. O enterro está marcado para esta sexta-feira, 9, às 11 horas, no Cemitério Gethsêmani, também na capital paulista.

adblock ativo