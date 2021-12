Jair Rodrigues faz show gratuito no Rio Vermelho

O cantor Jair Rodrigues volta a Bahia para se apresentar, dia 14 de setembro, a partir das 21 horas, no Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. O músico abre as comemorações de aniversário do mercado, que se estendem até dia 16.

Ao todo, 20 atrações diferentes passarão pelos dois palcos montados no Mercado do Peixe. Dentre elas, Chita Fina, Sangue Brasileiro, Raimundo Sodré, Cláudia Costa, Barlavento, Projeto SamPovo, Catadinho do Samba, Reduto do Samba, Suvaco de Cobra e Fora da Mídia.

Os shows começarão às 20h30, na sexta, às 16h, no sábado, e às 17h, no domingo, e são abertos ao público.

