Jair Rodrigues em último show: "Não estou com pressa"

O cantor Jair Rodrigues realizou o último show da sua carreira nesta terça-feira, 6, no Hotel Guanabara, em São Lourenço, interior de Minas Gerais. Ele se apresentou no 32º Encontro da Feliz Idade, para cerca de 1,4 mil pessoas.

Em conversa ao portal G1, Daniel Moura, organizador do evento, disse que Jair cantou e dançou por mais de uma hora com as típicas alegria e vitalidade. Ainda segundo Moura, durante a apresentação, ele "conversou" com a cantora Elis Regina antes de cantar a música "Romaria", e avisou: "Olha, 'Pimentinha', manda um abraço para São Pedro porque eu não estou com pressa".

O organizador também falou que o artista estava alegre e correndo de um lado para o outro no palco. Tendo pedido até para aferirem sua pressão arterial: "Ele não parava no palco, estava alegre, suando de tanto correr de um lado para o outro e disse que ficou muito emocionado de cantar para o público da terceira idade, que sempre acompanhou ele." Moura conta que o artista desceu do palco durante o show e pediu para a equipe de enfermagem que estava no local medir a pressão arterial dele. "Ele disse: 'vou tirar minha pressão para mostrar pra vocês que eu estou bom'. O resultado deu 12 x 8. Ele estava muito bem".

Nas fotos que Daniel Moura tirou do cantor no evento, é possível ver um Jair feliz, que até plantou bananeira na ocasião.

Jair Rodrigues foi encontrado morto aos 75 anos, em sua casa na região de Cotia, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 8.

