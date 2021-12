Jair Rodrigues e Tony Brandão se apresentam em Salvador

O cantor Jair Rodrigues volta à Bahia para se apresentar no dia 13 de setembro, a partir das 21 horas, no bar B-23 (Boulevard 161, no Itaigara). Acompanhado de sua banda, ele fará um show com repertório de seresta.

O artista dividirá a noite com o cantor romântico baiano Tony Brandão, que na ocasião estará lançando seu primeiro CD, Improviso de Um Sonho, que tem participação de Silvanno Salles. A mesa com quatro lugares, e um espumante, custa R$ 200. Ingresso individual, R$ 60. Reservas pelo (71) 9949-2666.

