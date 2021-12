Jacaré e Sheila Melo participam de ensaio do É o Tchan

Neste domingo, 6, o ensaio do É o Tchan conta com as participações especiais de Jacaré e Sheila Melo, ex-dançarinos do grupo, e da banda Eva, comandada pelo cantor Felipe Pezzoni. O evento acontece no Clube Espanhol, em Ondina, a partir das 17h.

No repertório para a festa que reúne fãs e admiradores, a banda traz sucessos da carreira, como "Paquerei", "Dança da Cordinha" e "Melô do Tchan", além de novas músicas, como "Batedeira" e "Bota a Cara no Sol".

Quem comanda a abertura do evento é o cantor sertanejo Danniel Vieira, que recebe a banda Torres da Lapa para ajudar a animar o público.

Os ingressos para o evento estão à venda nos balcões de ingressos dos shoppings e custam entre R$ 70 e R$ 160.

