Já estão à venda os ingressos para Jon Anderson

Os ingressos para o show que o cantor Jon Anderson, líder da banda de rock progressivo inglesa Yes, faz no Teatro Castro Alves, no dia 19 de setembro, começam a ser vendidos hoje, a partir do meio dia, nos postos do SAC dos shoppings Barra e Iguatemi e nas bilheterias do próprio teatro.

Os valores da inteira são R$ 180, filas de A a W; R$ 160, de X a Z-8; e R$ 80, de Z-9 a Z-11. A meia entrada custa a metade destes valores. Jon Anderson fará um show intimista, revezando-se entre o violão e o piano.

