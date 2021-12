Já estão à venda ingressos para Paula Toller em Salvador

Os ingressos para o show "Transbordada", de Paula Toller, já estão à venda nos balcões do Ticketmix e no site Alô Ingressos. Os bilhetes custam R$ 70 (pista) e R$ 100 (camarote). A apresentação será sábado, 19 de setembro, às 21h, no Barra Hall.

A apresentação faz parte da turnê do novo trabalho solo da compositora e vocalista da banda Kid Abelha, que inclui as músicas "Calmaí" (primeiro single já nas rádios), "O sol desaparece", "Já chegou a hora" e "Tímidos Românticos", além de sucessos marcantes de sua carreira como "Nada Sei", "Oito anos", "Derretendo Satélites" e "Deus" (apareça na televisão).

