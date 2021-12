Já estão à venda ingressos para o Weekend Sertanejo

Já estão à venda os ingressos para o Weekend Sertanejo, evento que vai reunir nomes do sertanejo em Costa do Sauípe. Serão quatro dias consecutivos de festa, de 29 de maio a 1º de junho, com Jorge & Mateus, Gusttavo Lima & Israel Novaes e até o funkeiro Naldo como atrações nacionais principais. Da Bahia, as bandas representantes são Kart Love e Seu Maxixe. Além da festa no palco principal, também haverá bandas na piscina no dia 29 de maio, apenas para hóspedes e convidados.

Os bilhetes para a festa podem ser comprados na Line Bilheteria, localizada no terceiro piso do Shopping Iguatemi.

Confira as atrações:

29/05 - Kart Love, Maria Cecília & Rodolfo, João Neto & Cezinha* (* apenas para hóspedes e convidados)

30/05 - Seu Maxixe, Jorge & Mateus, Matheus & Kauan

31/05 - Guilherme & Santiago, Gusttavo Lima & Israel Novaes

01/06 - Naldo, Matheus & Kauan, Humberto & Ronaldo

