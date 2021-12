Já estão à venda ingressos para o Cerveja & Cia Folia

Os baianos e turistas já podem garantir os ingressos para o Cerveja & Cia Folia, que acontece no dia 5 de janeiro, às 15h, na Praia do Forte. Os bilhetes custam R$ 60 (pista), R$ 120 (camarote feminino) e R$ 140 (camarote masculino), e estão à venda nos Balcões de Ingressos, Axé Mix, Ticketmix, Pida, Loja On Line Entretenimento (terceiro piso do Shopping Iguatemi).

A festa será animada por Ivete Sangalo, que vai apresentar as canções do novo álbum, Real Fantasia, Tomate, Filhos de Jorge e o carioca Naldo. Serão dois palcos diferentes, para evitar os longos intervalos entre uma banda e outra.

