Já à venda ingressos para show de Benito di Paula

Os fãs de Benito di Paula já podem comprar os ingressos para o show do músico que vai acontecer sábado, 8, às 21h, no Armazém Vilas. Os bilhetes custam R$ 50 (pista) e R$ 80 (camarote) e estão à venda na Ticketmix.

Completando 40 anos de carreira, Benito tem se dedicado nos últimos anos a compor novas melodias para seu novo CD DVD, com formação acústica. Alguns dos sucessos como "Como Dizia o Mestre", "Mulher Brasileira", "Charlie Brown", "Amigo do Sol, Amigo da Lua", "Bandeira do Samba", "Sanfona Branca", "Ah! Como Eu Amei", "Liberdade às Borboletas", "Se Não For Amor", e muitas outras serão interpretadas no show.

