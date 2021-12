J. Velloso apresenta novo show em Salvador

O cantor J. Velloso sobe ao palco do Red River Café sábado, 23, a partir das 21 horas, para apresentar seu novo show, Festa Imodesta. Título de uma canção de Caetano Veloso, o show é uma homenagem aos compositores de música popular. Na apresentação, J. Velloso vai incluir canções autorais que nunca fizeram parte do seu repertório e parcerias com Jorge Vercillo, Jorge Mautner e Armandinho. Luciano Bahia, Mario Ulloa e a Banda d'ABoca d'ABarca são convidados da noite. O couvert artístico é R$ 30.

