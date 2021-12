Iza faz participação no projeto 'Saulo, Som e Sol', em Salvador

A cantora Iza é uma das primeiras convidadas para participar da 3ª temporada do projeto 'Saulo, Som e Sol', que marca o início dos ensaios de Verão de Saulo, em Salvador. O evento acontece no dia 27 de outubro (domingo), a partir das 16h, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo.

No repertório da artista, estarão presentes sucessos já conhecidos, como 'Pesadão', 'Ginga' e as novas músicas 'Rebola' e 'Brisa'. Já Saulo apresenta hits que marcaram a carreira, como 'Raíz de Todo Bem' e 'Agradecer'. Além disso, ele canta também músicas dos álbuns solo, como 'Baiuna' e 'Sol Lua Sol'.

Os ingressos estão à venda no site Sympla, Minha Entrada e Partiu Balada.

adblock ativo