Ivete: venda de ingressos para gravação do DVD começa sábado

Começa neste sábado, 21, a venda do primeiro lote de ingressos para ir conferir o show de gravação do novo DVD da cantora Ivete Sangalo, marcado para acontecer no dia 14 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esse será o quinto DVD da carreira de Ivete Sangalo.

Por enquanto, conforme nota enviada pela assessoria da artista, a venda será exclusiva do site www.blueticket.com.br. São três tipos de ingresso: arquibancada - R$ 70 (inteira), pista - R$ 90 (inteira) e camarote all inclusive - R$ 700 (preço único).



Confira o mapa de ingressos:

