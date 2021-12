Ivete, Saulo e Harmonia agitam a Praia do Forte

Considerada o grande ensaio da cantora Ivete Sangalo antes do Carnaval, a festa Cerveja & Cia Folia acontece neste sábado, 17, em Praia do Forte, no Litoral Norte, em Mata de São João. É lá que ela aquece a voz e mostra o repertório que vai desfilar durante os dias da folia.

O evento repete a fórmula de sucesso do ano passado e reúne, além de Ivete, o axé music do cantor e compositor Saulo Fernandes e o pagode alto astral de Xanddy e o seu Harmonia do Samba. Os ingressos ainda estão à venda ao preço de R$ 200 e R$ 100 (pista), e R$ 360 e R$ 180 (camarote)

De quebra, ainda tem apresentação de Guga Meyra, uma das novas promessas da música baiana, que mistura ritmos que vão do sertanejo ao pop, passando pelo axé, rock, além de outros gêneros. A festa acontece no Espaço Praia do Forte, a partir das 15 horas, com ingressos que variam de R$ 100 (meia pista) a R$ 360 (camarote).

Dose dupla

Depois de um ano de 2014 puxado, com nova turnê, shows internacionais e programa na televisão (ela é uma das técnicas do Superstar, da Rede Globo), Ivete Sangalo promete levar para a festa os grandes sucessos do seu mais novo trabalho, o CD e DVD Multishow Ao Vivo - Ivete Sangalo 20 anos, gravado na Itaipava Arena Fonte Nova.

A apresentação conta com o repertório que relembra canções marcantes dos 30 anos de axé music. Música de trabalho da estação, Pra Frente é presença garantida no set list, que ainda traz grandes sucessos da cantora baiana. Ela inova com show dividido em duas partes. Primeiro canta durante uma hora em cima do trio-elétrico. Depois, fecha com mais uma hora de show no palco armado no local.

"Vamos começar o dia com o astral lá em cima!!! Sábado na Praia do Forte promete. Vou fazer o show de palco e trio, tudo junto e musturado. Vai ser massa demais. Fazer farra com as delícias (Xanddy e Saulo) que botam quente, tem gosto especial", anunciou a cantora em seu perfil oficial de uma rede social.

Um dos maiores destaques da música da Bahia na atualidade, Saulo Fernandes também é muito esperado pelos fãs, que cantam em coro canções como Raiz de Todo Bem, Zóio Teu e Anjo Bem.

