Ivete Sangalo vai fazer o Réveillon de Salvador

Ivete Sangalo será mesmo atração do Réveillon de Salvador este ano. A informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani.

A programação completa da festa, no entanto, só será divulgada na próxima quinta-feira, 16, durante uma entrevista coletiva com o prefeito ACM Neto, no Palácio Tomé de Souza, às 10h30.



O local de onde será realizado o evento ainda não foi divulgado. Mas, se o local escolhido for o mesmo do ano passado, a festa será na Praça Visconde de Cairu, na Cidade Baixa.

