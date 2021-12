Ivete Sangalo revela figurino para Rock in Rio; Confira!

Ivete Sangalo se apresenta, nesta sexta-feira, 18, no Rock in Rio, no Rio de Janeiro. A cantora foi convidada para a homenagem aos 30 anos do festival e caprichou na produção.

Em seu perfil no Instagram, Veveta divulgou uma foto do desenho de seu figurino para o show. Criado pela estilista Patricia Bonaldi, o vestido, feito especialmente para a baiana, é bordado com estampa de zebra e tem acabamento em franjas.

Além dela, participam também da homenagem, Dinho Ouro Preto, Paralamas do Sucesso, Erasmo Carlos, Samuel Rosa e Haroldo Ferretti, Frejat, Jota Quest, Andreas Kisser (Sepultura), Ney Matogrosso, Ivan Lins, Titãs, Blitz e George Israel.

Confira o look:

Figurino de logo mais a noite! #rockinrio @patriciabonaldi ❤️@patriciazuffa ❤️ @vitorsouza___ arrasaram muito no look! Uma foto publicada por Veveta (@ivetesangalo) em Set 18, 2015 às 9:30 PDT

