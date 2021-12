Ivete Sangalo retorna da licença-maternidade dia 29 com trio em Ondina

Menos de 3 meses depois do nascimento das gêmeas Marina e Helena, Ivete Sangalo volta aos palcos em grande estilo. No próximo dia 29, a cantora vai sair em um trio elétrico da região do Clube Espanhol, em Ondina, até o Farol da Barra. A festa será gratuita e começa às 17h30.

Os detalhes da ação, intitulada "Um presente para Salvador", foram apresentados em uma coletiva realizada nesta sexta-feira, 13, no Palácio Thomé de Souza, no Centro. A última apresentação de Ivete foi durante o "Festival da Virada".

Por meio da assessoria, a cantora se mostrou feliz em retornar às atividades justamente na capital baiana. "Em breve, estarei de volta de uma forma muito grandiosa para mim, por tudo que Salvador representa na minha vida", contou.

