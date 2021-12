Ivete Sangalo lança 'O Farol', aposta para o Carnaval; ouça

Com a proximidade do verão, os artistas já começam a lançar suas apostas para conquistar os foliões que já se preparam para o Carnaval. A cantora Ivete Sangalo foi mais uma artista a fazer isso.

Na noite desta sexta-feira, 11, ela divulgou a música "O Farol". A canção faz parte do relançamento do álbum "O Carnaval de Ivete Sangalo - Sai do Chão (Ao Vivo)", que agora chega às lojas em versão CD e DVD.

Para os fãs da cantora, a música já não é novidade. Ivete vem apresentando "O Farol" há algum tempo em seus shows.

Além da música inédita, o álbum reúne 18 faixas. Entre os sucessos, "Arerê", "Tempo de Alegria", "Acelera aê", "Berimbau Metalizado" e "Festa/Sorte Grande".

Claudia Leitte

Também nesta sexta, outra cantora da axé music divulgou novidades para o Carnaval de 2016. Em uma coletiva realizada em São Paulo, Claudia Leitte anunciou que o tema da festa de Momo dela será "Las Vegas", com figurinos simbolizando cassinos e muita "luxuria".

Além disso, a loira ainda informou que pretende lançar oficialmente sua carreira internacional, com uma música em espanhol (Corazón), que terá a participação do porto-riquenho Daddy Yankee.

