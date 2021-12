Ivete Sangalo lança clipe de "O Farol" em 360°

Ivete Sangalo lançou na tarde desta segunda-feira, 21, o clipe da música "O Farol", aposta da cantora para o verão. O vídeo foi feito em uma nova tecnologia, em 360 graus, o vídeo permite que os fãs descubram novos elementos a cada olhar, a partir de diferentes ângulos. É possível descobrir esses novos ângulos clicando sobre o vídeo e arrastar o mouse para movimentar a imagem livremente pelo cenário construído.



O lançamento aconteceu por volta das 16h (horário local, 17h de Brasília) ao vivo pelo Live do Facebook, na página oficial da cantora.



Até as 16h40 o vídeo já contava com mais de 28 mil visualizações, quase 4 mil curtidas e mais de 1.000 compartilhamentos. "O Farol" é composta por Ramon Cruz e produzida por Radamés Venâncio. Confira clipe abaixo (para poder visualizar o vídeo é preciso ter aversão mais nova do seu navegador, devido a tecnologia usada no clip):

♫ Eu quero o farol dos teus olhos iluminando a minha vida ♫#IVETE360 Posted by Ivete Sangalo on Segunda, 21 de dezembro de 2015

