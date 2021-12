Ivete Sangalo grava DVD para festejar 20 anos de carreira

Festa na arena, pode vir, mamãe mandou chegar, de carro velho, com ou sem Dalila. Finalmente, o tão esperado arerê vai se formar.

Neste sábado, 14, a cantora Ivete Sangalo grava o DVD comemorativo dos 20 anos de carreira na Itaipava Arena Fonte Nova.

A expectativa é que o primeiro grande evento cultural do equipamento receba o público de 40 mil pessoas em mais de três horas ininterruptas de apresentação. Apesar do clima de superprodução, segundo a cantora, "é da música que saem as outras ideias para o show".

No repertório, Ivete vai revisitar os sucessos de duas décadas, cultuando o axé, ritmo que a lançou para o País ainda à frente da Banda Eva. Com 43 faixas, o disco vai ganhar ares de The best of pelas regravações, muitas delas em pot-pourri. O DVD também vai apresentar músicas inéditas e homenagear ídolos da cantora, como Bob Marley e Stevie Wonder.

De Wonder, Ivete Sangalo vai gravar Master Blaster, música que cantou no último fim de semana com o ídolo num show em Brasília. Há boatos de que o músico norte-americano aproveitaria a vinda ao Brasil e faria uma participação especial nesta faixa.

Apesar da agenda oficial dele não impedir o feito, nada foi confirmado ainda. Se levarmos em conta que da irreverência de Ivete Sangalo pode-se esperar tudo, o fator surpresa internacional não deve ser descartado.

As participações confirmadas são dos cantores Saulo, Bell Marques, Alexandre Pires e Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, com quem ela canta um reggae de Bob Marley. O suingue do samba reggae fica por conta do grupo Olodum.

"As principais referências musicais dela são baianas, tem matriz africana e as suas derivações, como R&B. Ivete realizou grandes sonhos como gravar no Maracanã, no Madison Square Garden (em Nova York), mas Salvador tem a diversidade musical dela. Assim ela fecha um ciclo e cria outro", diz Fábio Almeida, diretor comercial da Iessi Music Entertainment.

Para Cynthia Sangalo, irmã e diretora administrativa da Iessi Iessi Music Entertainment, o projeto do show é a cara da cantora. "Ivete é a diretora artística. O show tem a história e a memória musical dela. Apesar de pop, com influências mundiais, também é muito ligada a questões regionais".

A stylist da artista, Patricia Zuffa, que produziu o figurino com mais sete marcas e designers parceiros, também atendeu os desejos da cantora.

"Acho que vai ser o figurino mais bonito de DVD que ela já fez. Tem roupas com bastante decote, pernas de fora, brilho e supercoloridas. Tem vestido curto, longo, maiô com capa, sainha, macacão. São roupas femininas e sofisticadas. O último bloco é lindo, com todos os bailarinos vestindo fantasias tradicionais de Carnaval", antecipa Patricia, que acompanha a artista há 13 anos.

Além de ter um figurino mais simples, a cantora garantiu que não vai fazer grandes estripulias como fez no DVD gravado no Madison Square Garden. "Não vou voar, não vou explodir nem sair de buraco algum", disse.

Estrutura

O palco de aproximadamente 75 m de largura terá mais de 1.200 m² de led em três telões, explorando o conceito conhecido como stage scenary, em que cenário e palco se unem em uma coisa só.

"O palco instalado na abertura da ferradura é lindo e imponente. Quando você entra no estádio, percebe que ele foi feito para receber um palco", afirma Piti Canellas, gerente de eventos da Itaipava Arena Fonte Nova.

O show utilizará 107 espaços diferentes da arena, aproveitando seu potencial multiuso. Por exemplo, o gramado ganhará uma cobertura especial de PVC e os vestiários utilizados pela Seleção Brasileira na Copa das Confederações se transformarão em camarim para a cantora.

Mais de 20 câmeras vão registrar os detalhes do show para o formato DVD, o quinto da carreira da cantora. A artista também pretende levar o show a outras arenas do País, no primeiro semestre de 2014. A estrutura, no entanto, terá que ser adaptada devido à logística.

Quem perder a festa de amanhã, vai ter que esperar até a segunda quinzena de abril, quando será lançado o DVD, para ver a superprodução.

