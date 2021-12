Ivete Sangalo, Gilberto Gil e Iza, Wesley Safadão e Luan Santana fazem lives neste sábado; Confira a programação

Este sábado, 20, está recheado de lives com grandes nomes da música nacional. Artistas como Ivete Sangalo, Belo e Dennis DJ se apresentam individualmente, já Gilberto Gil divide a apresentação virtual com Iza, enquanto a sofrência fica garantida com Wesley Safadão ao lado de Luan Santana.

Outros destaques são o festival virtual João Rock, que vai reunir, entre outras atrações, Alceu Valença, Marcelo D2, Humberto Gessinger e Raimundos, a partir das 16h, e a live em que Wilson Simoninha e Max de Castro convidam Seu Jorge e Rogério Flausino.

adblock ativo