Ivete Sangalo faz primeiro show na Bahia após anúncio de gravidez

A cantora Ivete Sangalo vai se apresentar pela primeira vez na Bahia após anunciar gravidez de gêmeos. O show acontece nesta domingo, 24, durante o Salvador Fest, realizado no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

Antes, Veveta já tinha cantado no Rock in Rio, quando surpreendeu pela desenvoltura e disposição durante a apresentação.

Ivete vai cantar no "Palco Salvador", que também terá shows de Marília Mendonça, MC Kevinho, Wesley Safadão, Harmonia do Samba, Léo Santana, Parangolé, Nego do Borel, entre outros. Serão mais de 12 horas de shows.

Os portões serão abertos às 11h e o início das apresentações está marcado para as 12h de domingo.

Vendas

As vendas de ingressos seguem até a próxima quarta-feira, 20. As compras podem ser pela internet e em balcões de shoppings, no valores:

Pista Meia/Inteira – R$ 40,00/80,00 + taxa de conveniência

Pista Casadinha – R$ 70,00 + taxa de conveniência

Open Bar (Área VIP) – R$ 210,00 + taxa de conveniência

Camarote Glamour – R$ 180,00 + Taxa de conveniência

Quem quiser adquirir as entradas sem taxa deve se dirigir até a Salvador Tickets, que funciona no 2° piso do shopping da Bahia. A entrega das camisas para a festa ocorre nos dias 21, 22 e 23 de setembro.

adblock ativo