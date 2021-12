Foi lançado na sexta-feira, 10, o clipe da canção ‘Pra Vida Inteira’, de Ivete Sangalo e Silva. A faixa foi tocada pela primeira vez no programa ‘Mais Você’, da Globo, e nela os artistas entoam versos românticos em um clima descontraído.

De acordo com informações do Uol, Ivete e Silva cantam juntos e o clipe mostra atores encenando um romance que dura anos. A música faz parte do novo projeto da baiana, que pretende lançar cinco músicas até o Carnaval, sendo uma delas com a cantora Ludmilla.

Assista o vídeo abaixo:

Da Redação Ivete Sangalo e Silva se unem em música romântica

adblock ativo